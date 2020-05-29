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Інтер відмовився від ідеї з підписанням Вернера

Інтер відмовився від ідеї з підписанням Вернера
17:00 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Втім, і сам форвард не горів бажанням перебиратися в Італію.

Інтер більше не зацікавлений в підписанні нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Спортивний директор нерадзуррі П’єро Аузіліо заявив, що перехід німця в стан Інтера неможливий.

“Завжди подобався Вернер, але він не перейде до нас. Мені відомі причини, його думка про майбутнє, а також погляди його оточення. Так, нам відома його клаусула, але в Інтер він все ж таки не перейде”, – розповів Аузіліо.

Сам Вернер схиляється до переходу в Ліверпуль, оскільки зацікавлений в спільній роботі з Юргеном Клоппом. Червоні ж налаштовані закрити операцію з його трансферу протягом найближчих тижнів.

У нинішньому сезоні Вернер забив 30 голів і віддав 12 результативних передач в 39 матчах за Лейпциг.

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Интер, РБ Лейпциг, Тимо Вернер, Підписання.
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