Норвезький футбольний клуб через крадіжки розірвав контракт із гравцем

Новини спорту:Гравець Вегард Форрен має проблеми із азартними іграми вже протягом 15 років.

Чемпіон Норвегії ФК "Мольде" оголосив про рішення дострокового розірвання контракту з гравцем Вегардом Форреном, повідомляє сайт клубу.

Рішення керівництва клубу підштовхнула крадіжка Форрена грошей із загального фонду, який формувався зі штрафів футболістів команди. 32-річний Вегард на правах одного з найбільш досвідчених був відповідальним за зберігання грошей, але перевів на свої рахунки близько 100 тисяч крон, після чого програв їх в казино.

Згодом футболіст признався, що він має проблеми із азартними іграми вже протягом 15 років.

"Це сумний спосіб закінчити мою кар'єру в клубі, але мої дії виглядали величезну загрозу довіри. Я хотів би вибачитися перед своєю сім'єю, друзями, гравцями, фанатами і клубом. Я жив з цією проблемою протягом 15 років. У той же час я був розчарований, тому що мало грав в команді, а гра була моїм способом втечи від проблем", - сказав Форрен.

Зауважимо, що минулого сезону Форрен відіграв 22 матчі в національній першості і ще сім у Лізі Європи.