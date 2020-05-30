Президент УАФ розповів про долю футболу у регіонах України

Новини спорту:Українські арбітри успішно пройшли тестування на коронавірус.

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував відновлення сезону в регіональних чемпіонатах. Винятки — першості серед юнаків та дітей, передає УНН з посиланням на заяву функціонера ТК “Футбол”.

“У регіонах відбулися консультації за участю підрозділів охорони здоров’я. Були прийняті рішення про відновлення обласних чемпіонатів.

Юнацькі та дитячі турніри були припинені. Але що стосується дорослих, практично у всіх областях, за винятком трьох-чотирьох, оптимістичний настрій”, — сказав Павелко.

Також нагадаємо, в УПЛ представили протокол щодо правил і рекомендацій для клубів під час проведення футбольних матчів. Його суть УНН прокоментував виконавчий директор Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий.