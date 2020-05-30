Скачать
Субота, 30.05.2020
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком
Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком
Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты
Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты
Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита
Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита

Президент УАФ розповів про долю футболу у регіонах України

Президент УАФ розповів про долю футболу у регіонах України
09:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини спорту:Українські арбітри успішно пройшли тестування на коронавірус.

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував відновлення сезону в регіональних чемпіонатах. Винятки — першості серед юнаків та дітей, передає УНН з посиланням на заяву функціонера ТК “Футбол”.

“У регіонах відбулися консультації за участю підрозділів охорони здоров’я. Були прийняті рішення про відновлення обласних чемпіонатів.

Юнацькі та дитячі турніри були припинені. Але що стосується дорослих, практично у всіх областях, за винятком трьох-чотирьох, оптимістичний настрій”, — сказав Павелко.

ПСЖ і Інтер домовилися про трансфер Ікарді

Також нагадаємо, в УПЛ представили протокол щодо правил і рекомендацій для клубів під час проведення футбольних матчів. Його суть УНН прокоментував виконавчий директор Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, УАФ, Україна, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Норвезький футбольний клуб через крадіжки розірвав контракт із гравцем
02 ПСЖ і Інтер домовилися про трансфер Ікарді
03 Ф’юрі: "Вирублю Джошуа за два-три раунди"
04 Президент УАФ розповів про долю футболу у регіонах України
05 Санжар: Ще два тижні тому Карпати могли не зібратися взагалі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся