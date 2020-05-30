Зоря була зацікавлена в переході Булеци

Новини спорту:До кінця сезону він грає за Дніпро-1.

Зоря була зацікавлена в послугах півзахисника Динамо Сергія Булеци, про що розповіли в новому випуску онлайн-шоу «ТаТоТаке».

При цьому шанси на перехід Сергія в Зорю в майбутньому ведучі оцінили як невеликі.

До кінця нинішнього сезону Булеца грає за Дніпро-1 на правах оренди. У нинішньому сезоні хавбек забив 3 голи і віддав 2 ассисти в 21 матчі у всіх турнірах.

У Зорі на правах оренди з Динамо вже виступають Богдан Лєднєв і Олександр Тимчик. Обидва повернуться в розташування Динамо після закінчення сезону.

Булеца – чемпіон світу в складі збірної України U-20. На тріумфальному чемпіонаті він відіграв у всіх 7 матчах і забив 4 голи.