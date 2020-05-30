Лемпард: Говорю з підопічними прямо, чесність понад усе

Новини спорту:Френк розповів про відносини з підопічними.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про свої стосунки в лондонському колективі.

"Я знаю, що будучи головним тренером, щотижня засмучуєш 10-15 своїх гравців і приймаєш рішення, яким люди не раді і які люди ставлять під сумнів.

Думаю, ти просто повинен прийняти, що це частина твоєї професії, і не загострювати на цьому увагу. Я намагаюся дивитися ширше і думаю, що, якщо ти будеш чесний перед гравцями, - що не завжди легко - то вони поставляться з повагою, навіть якщо будуть йти від тебе по коридору в засмучених почуттях.

Так це відчував я, будучи гравцем, і я поважав тренерів, які говорили речі мені в обличчя, навіть якщо часом це ставало поганими новинами для мене", - цитує Лемпарда офіційний журнал "Челсі".