"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"

Новини спорту:Гранди вітчизняного футболу донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграють у неділю, 31 травня, у центральному матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр ліги України.

Національне дербі "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться о 17.00 на столичному НСК "Олімпійський"; текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Зустріч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Катериною Монзуль (Харків).

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень поєдинок відбуватиметься без глядачів.

"Шахтар" і "Динамо" проведуть між собою 64-й матч в чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 22, внічию завершились 17 протистоянь. Різниця м'ячів 79:73 на користь "біло-синіх".

Нинішнього сезону команди зустрічалися чотири рази і мають по дві перемоги. Динамівці були кращими у кубкових баталіях - виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани здолали киян в обох поєдинках Прем'єр-ліги (2:1 та 1:0).

Перевага "Шахтаря" у чемпіонаті України, який виходить з карантину, пов'язанного з пандемією коронавірусу, просто колосальна. Команда Луїша Каштру випереджає у турнірній таблиці найближчих переслідувачів - луганську "Зорю", чернігівську "Десну" та "Динамо" - аж на 13 очок.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 59 очок (після 23-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 21 (23), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).