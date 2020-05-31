Арбітра ФІФА затримали в будинку з наркотиками, зброєю і повіями

Новини спорту:Славко Вінчіч стверджує, що опинився в такій компанії випадково.

Чинний арбітр ФІФА Славко Вінчіч опинився серед 35 осіб, які були затримані в котеджі передмістя Бієліни в Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє портал Večer.

Спецназ увірвався в будинок, де проходила вечірка. На місці були виявлені 14 упаковок кокаїну, десять пістолетів, бронежилети та гроші в різній валюті. В компанії були повії, одна з яких і була метою спецоперації - Тіяна Максимович. Дівчину підозрюють у сутенерстві та торгівлі людьми.

16 осіб були заарештовані за підозрою в торгівлі зброєю та наркотиками. Ця операція не стосувалася Вінчіча, але він був затриманий разом з іншими та доставлений в поліцейську ділянку, після чого арбітра відпустили.

Славко Вінчіч відразу повернувся на батьківщину до Словенії, після чого прокоментував ситуацію:

"Я опинився в котеджі випадково. У мене свій бізнес, з питань якого я відвідував Боснію і прийняв запрошення на вечерю. Це була моя найбільша помилка в житті, про що я жаль. Я не маю ніякого відношення до цих людей, як і мої ділові партнери. Нас відвезли в поліцію і допитали як свідків. Коли стало зрозуміло, що ми не знаємо цих людей, нам дозволили виїхати".

Асоціація футбольних арбітрів Словенії підтримала Вінчіча, тому йому не загрожують санкції.

Славко Вінчіч є арбітром ФІФА в останні десять років. У 2012-му році він працював на матчах чемпіонату Європи в Польщі та Україні. Також на рахунку словенця ряд топ-матчів у Лізі чемпіонів, включаючи поєдинок "Манчестер Сіті" з "Шахтарем" у нинішньому сезоні, який завершився з рахунком 1:1.