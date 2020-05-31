Півзахисник Олександрії Запорожан завершив кар’єру

Новини спорту:Він може піти до тренерського штабу команди.

Хавбек і капітан Олександрії Андрій Запорожан прийняв рішення завершити кар’єру після перенесеної операції на ахіллі. Про це повідомив головний тренер команди Володимир Шаран.

“Андрію зробили оперативне втручання. Він вирішив закінчити свою кар’єру. Ми розмовляли з президентом щодо того, щоб Запорожан залишився в тренерському штабі нашої команди”, – заявив Шаран.

Запорожан виступав в складі Олександрії з 2008 року. Раніше він також грав за Борисфен (Бориспіль), Дністер (Овідіополь) і Енергетик (Бурштин).

У нинішньому сезоні Запорожан встиг провести в складі Олександрії 11 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився одним забитим голом.

Вчора Олександрія провела перший матч після паузи, викликаної пандемією коронавірусу, вирвавши перемогу в грі з Зорею (1:0).