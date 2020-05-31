Відаль: Мрію виграти 9-й чемпіонський титул поспіль

Новини спорту:Артуро може встановити унікальне досягнення.

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль поділився очікуваннями на сезон.

"Майбутні 11 матчів – це 11 фіналів. Ми знаємо, що вони будуть дуже складними. Потрібно довіряти собі і думати про перемогу, а також зробити все найкращим чином.

Для мене було б мрією виграти дев'ятий раз поспіль в чемпіонаті, тому що домогтися такої позначки дуже складно. Я все ще відчуваю себе добре, планую і далі боротися, а також вигравати трофеї.

Мало хто в історії робив це, і я пишаюся цим досягненням. Я сподіваюся виграти дев'ятий чемпіонство тут, з "Барсою", - цитує Відаля AS.

В останніх восьми сезонах Відаль виграв 4 Скудетто з "Ювентусом", 3 титули Бундесліги з "Баварією" і Ла Лігу з "Барселоною".