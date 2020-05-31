Швайнштайгер не виключає початку тренерської кар’єри

Новини спорту:Німець готовий до нового виклику.

Колишній півзахисник Баварії та збірної Німеччини Бастіан Швайншайгер повідомив, що в майбутньому готовий почати тренерську кар’єру. За його словами, він відкритий до пропозицій.

“Якщо мені сподобається якась пропозиція в майбутньому, то я готовий її розглянути. Але якщо я почну тренерську роботу, то хочу чогось в ній досягти”, – заявив Швайнштайгер.

35-річний німець майже всю свою кар’єру провів в Баварії, але також виступав за Манчестер Юнайтед і Чикаго Файр. Він завершив кар’єру в 2019 році.

У складі збірної Німеччини Шванштайгер провів 121 матч, разом з Бундестім виграв чемпіонат світу 2014 року в Бразилії.