Рахім Стерлінг може перейти в МЮ

Новини спорту:Червоні спробують переманити гравця, якщо городян відсторонять від участі в ЛЧ.

Санджай Бхандарі, глава організації Kick It Out, що бореться з проявами дискримінації, закликав футболістів вставати на коліно після забитих м'ячів в пам'ять про загиблого в результаті дій поліцейських афроамериканців Джордже Флойда.

У матчах попереднього туру кілька футболістів Бундесліги підтримали протести в США під час святкування голів. Наприклад, нападник менхенгладбахської "Боруссії" Маркус Тюрам після забитого м'яча став на одне коліно і схилив голову. Німецький футбольний союз заявив, що вивчить епізоди.

"Я сподіваюся, що німецька влада проявлять поблажливість. Я не знаю, за що карати Тюрама. Він не зробив нічого поганого, просто встав на коліно.

Кожен гравець, кожна команда повинні робити це. Всі бачили, як Ерлінг Холанд святкував гол, коли всі гравці дортмундської "Боруссії" дотримувалися соціальної дистанції. Вони могли встати на коліно. Могли б всі гравці вставати на коліно після забитих м'ячів? Не тільки темношкірі футболісти, а всі.

Расизм - це не про темношкірих футболістів або фанатів. Це стосується всіх нас. Расизм роз'їдає суспільство, і всі ми страждаємо від цього. Кожному слід проявити солідарність і висловити своє обурення.

Я хотів би підтримати гравців, які хочуть висловити свій протест, але я б рекомендував їм робити це в такій формі, яка не спричинить непотрібних санкцій. Якщо гравці будуть вставати на коліно, це буде дуже потужним посланням", - наводить слова Бхандарі The Guardian.