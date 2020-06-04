Чигринський і АЕК не можуть домовитися про умови нового контракту

Новини спорту:Українець хоче заробляти більше.

Українського захисника АЕКа Дмитра Чигринського не влаштували умови нового особистого контракту, запропонованого грецьким клубом. 33-річний футболіст не згоден з низькою зарплатою з бонусною доплатою за додаткові матчі.

Сам Чигринський хоче підписати дворічну угоду і заробляти 400 тисяч євро на рік. Українець вважає, що ще зможе мінімум 2 роки грати на високому рівні і знайде собі нову команду, якщо не зможе домовитися з АЕКом. Переговори між захисником і клубом тривають, але поки далекі від завершення.

Раніше повідомлялося, що АЕК хоче запропонувати Чигринському новий контракт за схемою «1+1». Також після закінчення контракту, українцю могли запропонувати адміністративну посаду в клубі.

За АЕК Чигринський виступає з літа 2016 року, коли перебрався в Грецію з Дніпра. З тих пір він провів за клуб 93 матчі у всіх офіційних турнірах. У цьому сезоні Дмитро відіграв 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом.

На сьогоднішній день АЕК посідає третє місце в таблиці чемпіонату Греції і відстає від лідера Олімпіакоса на 15 очок.