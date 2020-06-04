Білоруський екс-гравець Карпат розповів про обговорюване пошкодження

Новини спорту:Карантин провів у тренуваннях із БАТЕ і Мінськом.

Донедавна атакувальний гравець "Карпат" білорус Кирило Кириленко розповів, як зазнав травми носа і випав зі складу команди у березні.

- Чому ти ще до перерви в УПЛ випав зі складу і не потрапляв в заявки на матчі прем'єр-ліги і молодіжного чемпіонату?

- 3 березня в матчі «Карпат» U-21 я вийшов в стартовому складі, але в другому таймі був замінений, тому що мені зламали ніс. 5 березня повернувся до Мінська. 7 днів провів тут, відновився, поїхав до Львова 28 березня. Потренувався якийсь час, а потім в Україні оголосили карантин, чемпіонат призупинили.

Знову вирушив до Мінська, тут у мене були індивідуальні тренування. Наприклад, працював із Тетяною Ловець, тренером з фізпідготовки, зі своїм першим тренером Валерієм Андрієвським займався. Тренувався трохи з дублем БАТЕ. Я розумів, що під час перерви в УПЛ ігрові кондиції втрачати не можна, тому шукав можливість повноцінно тренуватися. Якийсь час працював з дублем «Мінська», а 15 травня повернувся в Україну. Причому був абсолютно спокійний, адже перебував у непоганих кондиціях. Потренувався в «Карпатах» два тижні, а в підсумку був змушений піти з клубу. По суті, навіть не встиг застати відновлення чемпіонату, тим більше матч із «Маріуполем» вирішили скасувати.

- Тобто причина відсутності тебе в заявках на матчі – зламаний ніс?

- Саме так. Хоча не знаю, чому клуб вирішив не давати цю інформацію, не розмістили новина про мою травму на сайті. Через це виникли дивні ситуації. У групі «Білоруський футбол» Вконтакте написали, що мене не включають в заявку, тому що погано граю і так далі. Мене це зачіпало, дратувало. Люди писали таке, не знаючи, що я сиджу вдома зі зламаним носом. Зв'язався з «Білоруським футболом», попросив їх наступного раз уточнювати інформацію, перш ніж щось писати.