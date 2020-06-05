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Зінченко розповів про обов’язкові командні сніданки й обіди в Ман Сіті

Зінченко розповів про обов’язкові командні сніданки й обіди в Ман Сіті
13:36 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Сніданки та обіди.

Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про особливості харчування для гравців команди.

Ми маємо поїсти обов’язково перед і після тренування: обов’язковий сніданок, після того минає 1-1,5 години. Це час на масаж, тренажерний зал. Те саме й після тренування. Обід – і відновлення.

Дехто, за словами Олександра, бере їжу в пакеті і йде з їдальні.

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Тобто зараз у мене нема апетиту, але їжу я взяв. Нема такого, що за тобою слідкують і ти маєш розписатися. Але є дієтологи на кухні, які ведуть свої записи. Не поїв – не страшно, але взагалі… маєш.

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ФК Ман Сити, Футбол, Ман Сити, Сниданок, Олександр Зінченко.
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