Зінченко розповів про обов’язкові командні сніданки й обіди в Ман Сіті

Новини спорту:Сніданки та обіди.

Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про особливості харчування для гравців команди.

Ми маємо поїсти обов’язково перед і після тренування: обов’язковий сніданок, після того минає 1-1,5 години. Це час на масаж, тренажерний зал. Те саме й після тренування. Обід – і відновлення.

Дехто, за словами Олександра, бере їжу в пакеті і йде з їдальні.

Тобто зараз у мене нема апетиту, але їжу я взяв. Нема такого, що за тобою слідкують і ти маєш розписатися. Але є дієтологи на кухні, які ведуть свої записи. Не поїв – не страшно, але взагалі… маєш.