Роналду першим з футболістів заробив мільярд доларів

Новини спорту:Перший командний спортсмен-мільярдер в історії.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, чий сумарний дохід перевищив мільярд доларів.

Роналду – перший спортсмен в командних видах спорту, який подолав видатну позначку. Раніше це вдавалося лише гольфістові Тайгеру Вудсу (в 2009 році) і Флойду Мейвезеру (2017).

Протягом 17 років професійної кар’єри Роналду заробив 650 мільйонів доларів на футбольному полі. Ліонель Мессі, чия кар’єра стартувала на три роки пізніше, заробив 605 мільйонів.

Контракт португальця з Ювентусом закінчується тільки в червні 2022 року – до того моменту він встигне сумарно заробити 765 мільйонів доларів виключно з футбольної діяльності.

Нагадаємо, в недавньому рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів року Роналду зайняв друге місце з показником в 105 мільйонів доларів (до вирахування податків) і поступився лідерством тенісистові Роджеру Федереру.

При цьому в загальному рейтингу найбільш оплачуваних знаменитостей року від Forbes спортсмени – Федерер, Роналду і Мессі – зайняли три позиції в першій п’ятірці.