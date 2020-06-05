Мессі тренується індивідуально за тиждень до відновлення Прімери

Новини спорту:Очікується, що він повернеться в групу через кілька днів.

Нападник Барселони Ліонель Мессі тренується індивідуально за тиждень до відновлення матчів Прімери.

Аргентинець переніс м’язову травму, але в клубі впевнені, що той приєднається до партнерів в найближчі кілька днів.

Перший матч після рестарту чемпіонату Іспанії каталонці проведуть в суботу, 13 червня, на виїзді проти Мальорки.

У нинішньому сезоні Мессі забив 24 голи і віддав 16 результативних передач в 31 матчі блаугранас у всіх турнірах.

Прімера відновить свої матчі ще раніше – 11 червня, коли відбудеться андалусійське дербі між Севільєю і Бетісом.