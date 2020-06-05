Гарет Бейл застрахував свою ліву ногу на суму понад 100 мільйонів євро

Новини спорту:Тепер він в гідній компанії.

Як відомо, ноги годують не тільки вовка, але і футболіста.

Тому з ними потрібно бути дуже акуратним.

Особливо, якщо сам "інструмент" вельми крихкий.

Тому Гарет Бейл вирішив застрахувати свою ліву ногу від пошкоджень.

Це він підтвердив на шоу Еріка Ланга.

У букмекерській конторі William Hill підрахували, що валлієць застрахував свою кінцівку на майже 100 мільйонів фунтів.

За їх же інформацією, тепер ліва нога форварда "Реала" коштує стільки ж, скільки посмішка акторки Джулії Робертс і п'ята точка співачки Кайлі Міноуг.

"Якщо ви зібралися підписувати Бейла, то ви повинні розуміти, що він буде коштувати як дві третини Кріштіану Роналду", - заявив прес-секретар William Hill.

Вельми непогана інвестиція, потрібно визнати.