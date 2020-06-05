Став відомий розклад матчів футбольної Прем'єр-ліги Англії до 2 липня

Новини спорту:Англійська футбольна Прем'єр-ліга (АПЛ) оприлюднила розклад матчів до 2 липня.

Календар опублікований на офіційному сайті турніру.

Першість відновиться 17 червня перенесеними матчами 28 туру "Астон Вілла" - "Шеффілд Юнайтед" і "Манчестер Сіті" - "Арсенал".

30-й тур пройде з 19 по 22 червня, 31-й тур - 23-25 червня, 32-й тур - 27 червня - 2 липня.

Зустріч лідерів чемпіонату "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" відбудеться 2 липня.

Матчі в АПЛ тимчасово припинені через загрозу поширення коронавірусу. 14 травня влада схвалила відновлення чемпіонату в червні.

Після 29 турів англійської першості в турнірній таблиці впевнено лідирує "Ліверпуль". В активі команди 82 очки. "Манчестер Сіті" відстає від "червоних" на 25 очок.