Барселона має намір продовжити контракт з Мессі

Новини спорту:Нинішня угода зіркового аргентинця розрахована до 2021 року.

Каталонська «Барселона» хоче розпочати нові переговори про продовження контракту з аргентинським нападником Ліонелем Мессі. У «Барселоні» хочуть розпочати переговори вже наступного тижня.

Відзначається, що Мессі готовий залишатися в команді і надалі, але має намір продовжити контракт не більше, ніж на один рік. Крім того, 32-річний гравець хоче залишити за собою право покинути клуб після закінчення сезону.

Нинішній контракт Мессі з каталонським клубом розрахований до 2021 року. Раніше Ліонель не активований пункт про відхід з клубу.