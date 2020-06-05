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Баєр відхилив пропозицію Реала по Хаверцу

Баєр відхилив пропозицію Реала по Хаверцу
22:20 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Мадридський клуб пропонував 80 мільйонів євро.

Раніше вже повідомлялося про те, що «Реал» проявляє інтерес до півзахисника «Баєра» Кая Хаверца.

Тепер же стало відомо, що мадридський клуб запропонував «Баєру» за Хаверца 80 мільйонів євро. Однак «Фармацевти» цю пропозицію відхилили: вони готові продати свого лідера тільки за 100 мільйонів.

При цьому, цього літа Хаверц швидше за все покине «Баєр». Крім «Реала», на нього претендують «Баварія» і «Челсі».

У нинішньому сезоні на рахунку Хаверца 15 голів і 8 асистів в 35 матчах за «Баєр» у всіх турнірах.

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Реал, Байер, Пропозиція, Кай Харвец, Відхилили.
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