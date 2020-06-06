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Рома зазнала 126 млн євро збитків за дев’ять місяців сезону 2019/20

Рома зазнала 126 млн євро збитків за дев’ять місяців сезону 2019/20
13:40 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Клуб за підсумками минулого чемпіонату не потрапив до Ліги чемпіонів, а також постраждав від кризи через коронавірус.

Рома зазнала 126,4 мільйонів євро збитків за дев’ять місяців сезону 2019/20. Це майже на 100 мільйонів більше, ніж показники минулого року (29 млн).

У фінансовому звіті римлян вказується, що основні втрати сталися через невихід команди в Лігу чемпіонів за підсумками минулого сезону. Також на доходи клубу вплинула криза через пандемію коронавірусу.

Раніше англійський Тоттенхем взяв кредит на суму 175 мільйонів фунтів для погашення збитків через коронавірус. Шпори втратять близько 200 мільйонів фунтів спонсорських відрахувань і інших комерційних доходів до червня 2021 року.

Рома посідає п’яте місце в Серії А, набравши 45 очок після 26 турів. Чемпіонат Італії відновиться 20 червня, в своєму першому матчі після паузи Вовки приймуть Сампдорію 24 червня.

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ФК, Roma, Збитки.
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