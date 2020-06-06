Ман Сіті цікавиться Серхі Роберто

Новини спорту:Гравець хоче залишитися в Барселоні, але погодиться на перехід, якщо так вирішить клуб.

Манчестер Сіті стежить за захисником Барселони Серхі Роберто.

У переході латераля зацікавлений головний тренер Городян Пеп Гвардіола, чий агент також представляє інтереси іспанського футболіста.

Вихованець каталонського клубу не бажає залишати команду, відчуваючи себе важливим гравцем складу і будучи одним з со-капітанів. Однак Роберто погодиться піти, якщо в клубі вирішать його продати.

Раніше повідомлялося, що захисником цікавився Ювентус. Минулого літа Барселона відмовилася продавати Роберто в Турин за 65 мільйонів євро, але зараз ситуація змінилася. Каталонцям потрібні гроші і вони готові розлучитися з захисником та іншими футболістами.

Універсальний хавбек, який останні кілька років частіше виступав на позиції правого захисника, в поточному сезоні провів 29 матчів за Барселону, відзначившись одним голом і двома ассистами. Контракт Роберто з клубом закінчується в червні 2022 року.

Барселона лідирує в Прімері, випереджаючи Реал на 2 очка. Наступний матч каталонці проведуть 13 червня проти Мальорки.

Ман Сіті займає друге місце в АПЛ, відстаючи від лідера Ліверпуля на 25 очок. 17 червня Городяни зіграють відкладений матч 28-го туру проти Арсенала.