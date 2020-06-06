Ювентус погодив перехід захисника Верони Кумбулли

Новини спорту:Трансфер обійдеться Старій сеньйорі в 32 млн євро.

Ювентус погодив перехід захисника Верони Мараша Кумбулли, інформує La Stampa.

Згідно з даними видання, трансфер албанця обійдеться бьянконері в 32 мільйони євро, а сам гравець підпише п’ятирічний контракт з чемпіоном Італії.

Щоб не платити повну суму за перехід 20-річного захисника, Ювентус розглядає варіант з передачею Вероні одного зі своїх футболістів на додачу до доплати.

У нинішньому сезоні Кумбулла зіграв в 19 матчах за Верону, відзначившись одним забитим м’ячем.

За 12 турів до кінця чемпіонату Італії Ювентус очолює турнірну таблицю, випереджаючи Лаціо на одне очко. У наступному турі команда Мауріціо Саррі зіграє з Болоньєю 22 червня.