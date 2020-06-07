"Шахтар" здолав "Десну" з мінімальним відривом

Новини спорту:Марлос оформив дубль за "Шахтар".

Донецький "Шахтар" на стадіоні "Металіст" у Харкові прийняв чернігівську "Десну" у баталії 25 туру української першості з футболу.

У дебюті протистояння простріл Додо з лицьової лінії реалізував Фернандо ударом у нижній дальній кут. В середині тайму удар з пенальті Марлоса відбив Євген Паст, але через хвилину Марлос відзначився з передачі Алана Патріка. Денис Фаворов скоротив відставання гостей до перерви, забивши з 11-метрової точки.

Після відпочинку команди обмінялися голами: за "гірників" дубль оформив Марлос, а "Десну" забивав Будківський – 3:2.

Зазначимо, безпрограшна домашня серія "Шахтаря" (65 очок) з 21 квітня 2018 року триває в чемпіонатах 32 матчі: 27 перемог та 5 нічиїх. Натомість "Десна" зазнала першої поразки за останні шість матчів – 46 очок (4).