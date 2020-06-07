У Львові пройде Конгрес Української асоціації футболу

Порядок денний конгресу опублікував сайт організації:
- про членів УАФ;
- звіт президента УАФ, Виконавчого комітету та адміністрації УАФ;
- звіт аудиторського органу УАФ по консолідованої фінансової звітності і річний фінансовий звіт УАФ за 2019 рік;
- про керівні органи УАФ;
- про затвердження нової редакції Статуту УАФ.
Крім того, перед конгресом у Львові пройде засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.
Як повідомлялося раніше, Виконком УАФ прийняв рішення про завершення чемпіонатів країни серед молодіжних команд (U21 і U19).