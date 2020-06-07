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Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі

Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
11:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно анонсував суттєві реформи у футболі.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Я чув деякі цікаві пропозиції по великому спектру питань. Починаючи від стелі зарплат, обмеження трансферних сум, інших механізмів оподаткування і закінчуючи можливою вимогою до влади вносити кошти в резервний фонд на випадки на кшталт нинішнього. ФІФА вже проводить роботу в цій області, нехай навіть ми стикаємося з сильними корисливими інтересами осіб, що протидіють нашому прагненню поліпшити управління футболом. Ці проекти, заходи та ідеї повинні обговорюватися на всіх рівнях. Я знаю, що дебати будуть жаркими, але це природно, і нам слід обговорювати такі питання, разом переживаючи складний період", - наголосив Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА прийняла рішення не проводити щорічну церемонію вручення нагород "The Best".

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Все по темі:

ФИФА, Президент, Футбол, Джанни Инфантино, Реформі, Міжнародної федерації футбольних асоціацій.
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