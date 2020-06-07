Інтер і Рома можуть знову обміняти Дзаніоло і Наінгголана

Новини спорту:На цей раз за Ніколо суттєво доплатять.

"Інтер" має намір повернути свого випускника Ніколо Дзаніоло у "Роми", повідомляє La Repubblica.

Нагадаємо, в 2018-му році "нерадзуррі" купили у "вовків" Раджу Наїнгголана за 38 мільйонів євро. Крім цього, римляни в додачу також отримали Давіда Сантона і Ніколо Дзаніоло.

Ця угода вважається однією з найкращих в кар'єрі тодішнього спортивного директора "Роми" Мончі, адже з тих Дзаніоло виріс в справжню зірку Серії А, в той час як Наінгголан не прижився в Мілані через складний характер, а цей сезон взагалі проводить на правах оренди в "Кальярі".

Тепер же "Інтер" хоче повернути Дзаніоло. Іронічно, що в угоду може знову бути включений Раджа Наїнгголан, однак на цей раз бельгієць буде лише додатком до угоди.

На Дзаніоло також претендують "Ліверпуль", "Ювентус", "Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед".

"Рома" зацікавлена в продажу Дзаніоло саме в "Інтер". Адже при такому розкладі клуб не втратить 15 відсотків від продажу, які "вовки" повинні були віддати міланцям при продажу Ніколо в інший клуб.