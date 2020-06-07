Шевченко офіційно подовжив контракт зі збірною України

Новини спорту:Фахівець буде тренувати збірну ще два з половиною роки.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про продовження контракту з тренерським штабом збірної України на чолі з Андрієм Шевченком.

Керівник УАФ зробив заяву на конгресі, відео якого опубліковано на YouTube-каналі організації.

"Виконком УАФ з оплесками проголосував за продовження контракту з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року", - сказав Павелко.

Минула угода Шевченка завершувалася влітку. Таким чином, тренер відпрацює біля керма збірної на Євро-2020, який перенесено на наступний рік через коронавірус. Також команда під керівництвом Шевченка спробує пробитися на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Андрій Шевченко очолив збірну України 15 липня 2016 року, замінивши на цій посаді Михайла Фоменка.