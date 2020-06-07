Вольфсбург на виїзді вирвав перемогу у Вердера

Новини спорту:Єдиний гол в матчі провів Вегхорст.

Вольфсбург в матчі 30–го туру Бундесліги на виїзді вирвав перемогу у Вердера – 1:0.

Єдиний гол в матчі відбувся в кінцівці зустрічі. На 82-й хвилині подачу Клауса з правого флангу головою замкнув Вегхорст.

Завдяки цій перемозі, Вовки вийшли на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, обійшовши Хоффенхайм. Вердер продовжує йти на 17-й позиції в Бундеслізі.

У наступному турі бременці на виїзді зіграють проти Падерборна, а Вольфсбург вдома прийматиме Фрайбург.

Бундесліга. 30-й тур

Вердер – Вольфсбург – 0:1 (0:0)Гол: Вегхорст, 82.