Чотири італійські футбольні клуби не отримали ліцензію на сезон

Новини спорту:Повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.

Представники італійської Серії А не пройшли відповідність умовам ліцензування на наступний сезон.

Джерело повідомляє, що до числа таких команд увійшли: "СПАЛ", "Дженоа", "Брешія" і "Лечче". У клубів буде п'ять днів після винесення вердикту від УЄФА, аби подати апеляцію.

Поки невідомо, чи зможуть ці клуби почати наступний чемпіонат у вищому дивізіоні, якщо в ньому залишаться за спортивним принципом.

Варто відзначити, що український півзахисник Євген Шахов виступає за "Лечче", який потрапив до числа цієї четвірки.

Нагадаємо, що Серія А відновиться поєдинками 20 червня, а Кубок Італії – 13 червня.