Зубков забив м'яч і допоміг Ференварошу здобути чергову перемогу

Новини спорту:Підопічні Сергія Реброва упевнено лідирують в чемпіонаті Угорщини.

«Ференцварош» в матчі 27-го туру здобув впевнену перемогу над клубом «Діошдьйор». Зустріч закінчилася з рахунком 3:0.

Один із голів у матчі забив українець Олександр Зубков. Відзначимо, що це вже 10-й гол українця в сезоні.

«Ференцварош» - «Діошдьйор» - 3:0 (0:0)

Голи: Болі (53), Зубков (54), Ботка (82).

Після 27-ми турів чемпіонат Угорщини «Ференцварош» лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 63 очки. «Фехервар», який іде другим, займає 54 бали.

Раніше повідомлялося, що «Ференцварош» відкрив стадіон: вболівальники можуть приходити на матчі.