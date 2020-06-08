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Зубков забив м'яч і допоміг Ференварошу здобути чергову перемогу

Зубков забив м'яч і допоміг Ференварошу здобути чергову перемогу
08:09 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Підопічні Сергія Реброва упевнено лідирують в чемпіонаті Угорщини.

«Ференцварош» в матчі 27-го туру здобув впевнену перемогу над клубом «Діошдьйор». Зустріч закінчилася з рахунком 3:0.

Один із голів у матчі забив українець Олександр Зубков. Відзначимо, що це вже 10-й гол українця в сезоні.

«Ференцварош» - «Діошдьйор» - 3:0 (0:0)

Голи: Болі (53), Зубков (54), Ботка (82).

Після 27-ми турів чемпіонат Угорщини «Ференцварош» лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 63 очки. «Фехервар», який іде другим, займає 54 бали.

Раніше повідомлялося, що «Ференцварош» відкрив стадіон: вболівальники можуть приходити на матчі.

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Ференцварош, Олександр Зубков, Діошдьйор.
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