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Павелко розповів подробиці нового контракту Андрія Шевченка

Павелко розповів подробиці нового контракту Андрія Шевченка
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:У тренерському штабі збірної працюватиме новий помічник Шевченка.

Голова УАФ Андрій Павелко розповів телеканалу «Футбол» про продовження контракту з Андрієм Шевченком.

«З Шевченком обговорювали ситуацію. Розуміли, що є інтерес до нього з боку різних клубів. Але для нас найголовніше, що у Андрія навіть не було натяку на зміну команди.

Фінансові умови залишились ті ж, що і були. Новий контракт підписаний до кінця 2022-го. ЧС проходитиме в грудні 22-го. Контракт як раз розрахований з умовою, якщо наша збірна вийде на ЧС і до самого його кінця.

Тренерський штаб залишається той же. Крім цього, залучимо ще одного спеціаліста з Італії, він працював в Англії.

Коли збірна зможе зібратися? УЄФА розробляє план на вересень-листопад матчів збірних у Лізі націй. У нас є ще дві дати для товариських матчів», - розповів Павелко.

Щодо нового помічника Шевченка, то за інформацією ЗМІ, мова йде про тренера з фізпідготовки Андреа Аззаліне.

Нагадаємо, вчора президент УАФ Андрій Павелко повідомив про продовження контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і його штабом. Виконком УАФ проголосував за продовження контракту з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року.

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Контракт, Андрій Шевченко, Андрій Павелко, Голова УАФ.
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