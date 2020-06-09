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Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник

Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
07:30 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Головні новини за 8-е червня.

Вашій увазі пропонується добірка головних новин і матеріалів за понеділок, 8-е червня.

1. Джерело: турецький тренер запропонував Суркісу план розвитку Динамо. Ерол Булут – не перший вибір для Суркіса, а лише один з тренерів у списку.

2. Дубль Марлоса, Гімн від Тайсона, скандал із Зорею, розгром від Динамо. Найцікавіші події 25-го туру УПЛ - в нашому традиційному огляді.

3. Козика відсторонять від суддівства на найближчі матчі. Арбітра покарають за спірні рішення в поєдинку «Львів» — «Дніпро-1» (1:2).

4. Італієць, який працював у Англії. У Шевченка буде новий помічник у збірній. За даними ЗМІ, мова йде про тренера з фізпідготовки Андреа Адзаліна.

5. Гвардіола може перевести Зінченка в центр півзахисту. Для цього «Манчестер Сіті» треба купити Бена Чілвелла.

6. Очоливши збірну, Шевченко прибрав гравців, які порушували атмосферу. Про це розповів В'ячеслав Шевчук.

7. Символічна збірна 25-го туру УПЛ. Найкращі гравці минулого туру за версією Sport.ua.

8. ЦИГАНИК: «Не виключаю, що Луческу може замінити Михайличенка в Динамо». За словами журналіста, в списку претендентів може бути й Роман Григорчук.

9. ФРАНКОВ: «Часом перемога Динамо викликає більше злість, ніж облом». Фахівець не розуміє, чому вболівальники засуджують роботу арбітра зустрічі.

10. Олександрія спростувала інтерес до Шведа. Клуб не має наміру орендувати хавбека «Селтіка».

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Спорт, Підсумки, 8 червня, Головні новини.
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