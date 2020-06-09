Ярмоленко взяв участь у двосторонці Вест Гем

Новини спорту:У межах тренування.

На вихідних головна команда англійського "Вест Гем" провела тренувальний поєдинок на Олімпійському стадіоні в Лондоні. Участь у ньому взяв і український вінгер правого флангу Андрій Ярмоленко.

Поєдинок, повідомляє офіційний сайт клубу, тривав 60 хвилин, а гравців тренерський штаб умовно поділив на дві команди – домашні багряно-блакитні кольори (за них і грав Андрій) і виїзні – білі.

Футболісти, за якими пильно стежив головний тренер Девід Моєс, відпрацювали тактику і зв’язки на полі між окремими виконавцями. Також молотобійці приділили увагу витривалості.

Перший поєдинок після поновлення сезону-2019/2020 в АПЛ команда Ярмоленка проведе 20 червня. Цього дня в гості до «ВГЮ» приїде «Вулверхемптон».