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Мілан підпише молодого захисника Ліона Калулу

Мілан підпише молодого захисника Ліона Калулу
13:37 Сьогодні Телеграф Фото: sportarena.com Фото: Twitter
Захисник молодіжної команди Ліона П’єр Калулу перейде до Мілану. Про це повідомляє sportarena.

Француз так і не зіграв за першу команду Олімпіка. 

Для 20-річного француза контракт з россонері стане першим професійним в кар’єрі. У Мілані Калулу чекають для підписання контракту в найближчі дні.

Калулу – вихованець Ліона, але за першу команду клубу П’єр поки не зіграв. Перейти до Мілана його переконала розмова із технічним директором россонері Паоло Мальдіні.

У нинішньому сезоні П’єр зіграв в 26 матчах молодіжної та юнацьких команд Ліона у всіх турнірах. Також на його рахунку 7 матчів за збірну Франції U-19.

Вчора Мілан провів перший матч після відновлення футбольного сезону в Італії: підопічні Стефано Піолі не визначили переможця в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії з Ювентусом (0:0) і вилетіли з турніру.

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Все по темі:

Милан, Чемпіонат Італії, Трансферний ринок.

Автор:

Телеграф
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