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Хацкевич близок к отставке из Ротора
Хацкевич близок к отставке из Ротора

Хацкевич може втратити другу роботу за сезон

Хацкевич може втратити другу роботу за сезон
09:55 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич найближчим часом може бути звільнений з російського «Ротора».

Білоруський фахівець нібито близький до звільнення з «Ротора».

Згідно з інформацією джерела, це рішення не пов'язане з ігровими показниками команди.

Олександр Хацкевич очолив «Ротор» в кінці грудня 2019 року. Під його керівництвом команда вже оформила путівку в РПЛ, бо турнір в ФНЛ через пандемію коронавірусу був визнаний завершеним достроково, а волгоградская команда якраз лідирувала на момент припинення змагань.

Нагадаємо, що 14 серпня 2019 року Олександр Хацкевич був відправлений у відставку з поста головного тренера «Динамо». Причиною тому послужив невихід киян у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Таким чином, якщо чутки про відхід Хацкевича з «Ротора» найближчим часом підтвердяться, то білоруський фахівець втратить роботу вдруге протягом одного сезону.

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Все по темі:

Ротор, Олександр Хацкевич.

Автор:

Телеграф
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