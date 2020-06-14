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Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою

Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
12:49 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив, що в клубі вже почали переговори щодо продовження контракту із захисником Давідом Алабою.

Нинішня угода закінчується в 2021 році. 

“У нас вже було кілька розмов щодо продовження контракту і ми будемо їх продовжувати. Ми задоволені розвитком Алаби в цьому сезоні, він наш лідер в обороні”, – заявив Саліхаміджіч.

Раніше повідомлялося, що Баварія має намір продовжити контракт з австрійцем до 2024 року. Нинішня угода розрахована до 2021 року.

В Мюнхені вже продовжили контракти з низкою ключових гравців: захисником Альфонсо Девісом, воротарем Мануелем Нойєром і форвардом Томасом Мюллером.

У нинішньому сезоні Алаба зіграв в 35 матчах у всіх турнірах, забивши гол і віддавши 2 результативних передачі.

Баварія впевнено лідирує в турнірній таблиці Бундесліги і може оформити чемпіонство вже в наступному турі.

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Давид Алаба, Чемпіонат Німеччини.

Автор:

Телеграф
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