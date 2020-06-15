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Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема

Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема
09:09 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Син легендарного наставника Ноттінгем Форест може перебратися в клуб Чемпіоншипа.

Колишній футболіст Ліверпуля і Манчестер Сіті, а нині тренер Найджел Клаф провів переговори про тренерську посаду в Бірмінгемі.

Нинішній тренер Бірмінгема Пеп Клотет вже домовився з клубом про те, що піде в кінці сезону. Це відкрило шлях в команду для Клафа.

Найджел Клаф майже місяць тому подав у відставку з посади головного тренера Бертон Альбіон, яким він керував з 2015 року. Також він керував командою з 1998 по 2009 рік, будучи граючим тренером. 54-річний наставник також тренував Дербі Каунті і Шеффілд Юнайтед.

Найджел – молодший син легендарного тренера Ноттінгем Форест Брайана Клафа, який два рази поспіль з командою вигравав Кубок європейських чемпіонів.

Евертон почав переговори з Тіаго Сілвою

Бірмінгем пішов на вимушену паузу в Чемпіоншипа на 16-му місці турнірної таблиці.

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Тренер, Бирмингем, Посада, Найджел Клаф.

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Телеграф
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