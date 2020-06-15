ФК "Карпати" пройшли тест на коронавірус

Футбольний клуб чекає на результати.
Тепер клуб чекає результати, після яких стане зрозуміло, чи зможуть Карпати провести найближчий календарний матч Favbet Ліги, поєдинок 27-го туру проти Олімпіка, призначений на суботу, 20 червня.
Нагадаємо, через спалах коронавірусної інфекції в клубі Карпати не змогли зіграти з Маріуполем, Ворсклою і Дніпром-1 з моменту відновлення чемпіонату України.
Повідомлялося, що всього в клубі COVID-19 хворіли 13 футболістів. У одних футболістів хвороба проходила без симптомів, у інших виявлялися симптоми у вигляді підвищеної температури і втрати нюху.
Підопічні Романа Санжара залишаються головними аутсайдерами УПЛ, займаючи останнє місце з 14-ма набраними очками в 23-х матчах.