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ФК "Карпати" пройшли тест на коронавірус

ФК "Карпати" пройшли тест на коронавірус
14:18 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Львівські Карпати пройшли повторний тест на коронавірус після відходу на карантин. Про це повідомляє Sport Arena.

Футбольний клуб чекає на результати.

Тепер клуб чекає результати, після яких стане зрозуміло, чи зможуть Карпати провести найближчий календарний матч Favbet Ліги, поєдинок 27-го туру проти Олімпіка, призначений на суботу, 20 червня.

Нагадаємо, через спалах коронавірусної інфекції в клубі Карпати не змогли зіграти з Маріуполем, Ворсклою і Дніпром-1 з моменту відновлення чемпіонату України.

Повідомлялося, що всього в клубі COVID-19 хворіли 13 футболістів. У одних футболістів хвороба проходила без симптомів, у інших виявлялися симптоми у вигляді підвищеної температури і втрати нюху.

Підопічні Романа Санжара залишаються головними аутсайдерами УПЛ, займаючи останнє місце з 14-ма набраними очками в 23-х матчах.

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Все по темі:

Чемпіонат України, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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