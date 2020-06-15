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Мирон Маркевич може стати новим тренером Руха

Мирон Маркевич може стати новим тренером Руха
15:32 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Колишній тренер харківського Металіста і збірної України Мирон Маркевич може стати новим головним тренером львівського Руха. Зараз він обіймає посаду керівника.

Сьогодні цю посаду звільнив Бакалов.

Сьогодні стало відомо про відхід з посади тренера Юрія Бакалова, який керував командою з грудня минулого року і не провів жодного офіційного матчу. Він покинув команду через проблеми зі здоров’ям.

Мирон Маркевич був присутній на останньому спарингу Руха в Винниках проти Прикарпаття. Гру він дивився разом з президентом клубу Григорієм Козловським.

Якщо Маркевич навряд чи буде призначений новим тренером команди, йому можуть запропонувати посаду спортивного директора.

Рух лідирує в турнірній таблиці Першої ліги. 24 червня львів’яни зіграють з Агробізнесом.

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Мирон Маркевич, Перша ліга України.

Автор:

Телеграф
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