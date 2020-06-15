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Фабрегас: У Артети складніша робота, ніж у Лемпарда

Фабрегас: У Артети складніша робота, ніж у Лемпарда
16:32 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Півзахисник "Монако" Сеск Фабрегас поділився думкою про роботу Френка Лемпарда в "Челсі" і Мікеля Артети в "Арсеналі".

На думку Сеска, Арсеналу чекає довгий шлях перебудови.

"Челсі" пішов на ризик, призначивши Лемпарда, оскільки це був його тільки другий рік в якості головного тренера. "Арсенал" зробив практично те ж саме, давши роботу Артеті. Він був з Хосепом Гвардіолою протягом 10 років і, як будь-який інший молодий тренер, захотів спробувати себе в ролі наставника.

Мікель непогано почав. Він уже встиг повернути "Арсеналу" деякі цінності. Очевидно, що там працювати важче, ніж в "Челсі", якщо говорити про перебудову. Вони дуже молоді. Крім того Артета почав набагато пізніше, але я впевнений, що скоро вони надолужать згаяне. Наступний сезон може стати визначальним", - цитує Сеска The Guardian.

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Все по темі:

Монако, Сеск Фабрегас, Челси, Фрэнк Лэмпард, Арсенал, Микель Артета.

Автор:

Телеграф
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