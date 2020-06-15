Капітан збірної України з футзалу Іваняк перейшов в російський Оргхім

37-річний голкіпер продовжить кар'єру у Вищої ліги Росії.

Багаторічний капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк продовжить кар’єру в російському Оргхіме з Нижнього Новгорода. Контракт з голкіпером розрахований до 2023 року.

Останнім клубом 37-річного Іваняка був київський Хіт. Раніше він виступав за Запоріжкокс, Інтеркас, Тайм, харківський Локомотив, Ураган, російську Діну і вірменський Лео.

Іваняк шість разів вигравав чемпіонат України і тричі ставав володарем Кубка України. У 2016 році Євген увійшов в десятку кращих воротарів планети.

Оргхім посів третє місце в Західній конференції Вищої ліги і вийшов в плей-офф чемпіонату, який відновиться в серпні.