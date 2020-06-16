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Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на "Золотий м'яч"

Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на "Золотий м'яч"
10:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Форвард німецького футбольного клубу "Баварія" з Мюнхена Роберт Левандовський зайняв перше місце в списку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal. Про це повідомляється на офіційному сайті видання.

Видання склало рейтинг десяти головних претендентів на "Золотий м'яч" у 2020 році. Перше місце в списку посів нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський. Слідом за ним розташувалися Ліонель Мессі з "Барселони" і Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Також в число претендентів нагороди потрапили Кевін Кевін Де Брейне ( "Манчестер Сіті"), Томас Мюллер і Серж Гнабрі (обидва - "Баварія"), Ерлінг Холланд і Джейдон Санчо (обидва - "Боруссія", Дортмунд), а також Неймар і Кілліан Мбаппе (обидва - "Парі Сен-Жермен").

Левандовський виступає в "Баварії" з 2014 року. У нинішньому сезоні форвард провів 39 матчів, в яких відзначився 45 голами і п'ятьма результативними передачами. При цьому на забивання м'яча йому в середньому потрібно лише 76 хвилин.

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Все по темі:

Роналду, Месси, Бавария, Футбол.

Автор:

Телеграф
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