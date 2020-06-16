Скачать
Вівторок, 16.06.2020
Вечер бокса Top Rank в Лас-Вегасе: результаты взвешивания
Вечер бокса Top Rank в Лас-Вегасе: результаты взвешивания
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Транслятор Ліги 1 не проти розширення чемпіонату до 22 клубів

Транслятор Ліги 1 не проти розширення чемпіонату до 22 клубів
15:52 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: pixabay.com
Транслятор французької Ліги 1, компанія Mediapro, не проти розширення чемпіонату до 22 клубів.

До такої ідеї Професійна футбольна ліга (LFP) була змушена звернутися через те, що виліт Ам’єна і Тулузи після дострокового завершення сезону у Франції визнали недійсним.

При цьому сторонам доведеться переглянути подробиці договорів з двома трансляторами Ліги – компаніями Mediapro (права на показ восьми матчів туру) і beIN Sports (два матчі туру) – після появи 11-го матчу в кожному з турів.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 в Лігу 1 з другого французького дивізіону достроково вийшли Лорьян і Ланс.

Сезон в чемпіонаті Франції достроково завершили через пандемію COVID-19. Чемпіоном країни був призначений лідер турнірної таблиці ПСЖ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лига 1.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)
02 Вперше після карантину Світоліна зіграє на турнірі в Берліні
03 Тео Ернандес: Завдання Мілана - добре закінчити сезон
04 Капітан збірної України з футзалу Іваняк перейшов в російський Оргхім
05 Чемпіонка UFC Аманда Нуньєс може завершити кар'єру
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся