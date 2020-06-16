Транслятор Ліги 1 не проти розширення чемпіонату до 22 клубів

Транслятор французької Ліги 1, компанія Mediapro, не проти розширення чемпіонату до 22 клубів.

До такої ідеї Професійна футбольна ліга (LFP) була змушена звернутися через те, що виліт Ам’єна і Тулузи після дострокового завершення сезону у Франції визнали недійсним.

При цьому сторонам доведеться переглянути подробиці договорів з двома трансляторами Ліги – компаніями Mediapro (права на показ восьми матчів туру) і beIN Sports (два матчі туру) – після появи 11-го матчу в кожному з турів.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 в Лігу 1 з другого французького дивізіону достроково вийшли Лорьян і Ланс.

Сезон в чемпіонаті Франції достроково завершили через пандемію COVID-19. Чемпіоном країни був призначений лідер турнірної таблиці ПСЖ.