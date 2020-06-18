Кубок регіонів УЄФА-2020/21 скасований

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не проводитиме розіграш Кубка регіонів сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА за підсумками засідання Виконавчого комітету організації.

Попередній аматорський європейський футбольний кубковий турнір, що проводиться під егідою УЄФА раз в два роки, в 2019-м в Німеччині завершився перемогою польської команди "Дольни Шльонськ Нижня Сілезія", яка у фіналі обіграла любителів "Баварії" (3:2).

Відзначимо, що українські команди двічі ставали бронзовими призерами Кубка регіонів УЄФА: у 1999 році - збірна Київської області, у 2005-му - спортивний клуб "Каховка" з Херсонської області.