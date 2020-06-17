Барса здобула другу перемогу після відновлення сезону

"Барселона" у 29-му турі Прімери обіграла "Леганес".

У рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" приймала одного з аутсайдерів турніру - "Леганес".

Головний тренер каталонців Кіке Сетьєн провів активну ротацію складу, що не завадило "Барсі" здобути перемогу.

На 42-й хвилині "Барселона" вийшла вперед після свого першого удару в площину воріт - Ансу Фаті прицільно спрямував м'яч у дальній кут.

Після перерви Мессі заробив пенальті завдяки сольному проходу і сам же його реалізував.

"Барселона" продовжує лідирувати в чемпіонаті Іспанії і на 5 очок відірвалася від "Реала", у якого, правда, ще є матч в запасі.

"Барселона" - "Леганес" - 2:0

Голи: Фаті, 42, Мессі, 69 (з пенальті)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 54), Піке (Умтіті, 73), Лангле, Фірпо, Ракітіч, Бускетс (Відаль, 63), Артур (Пуч, 73), Мессі, Грізманн, Фаті (Суарес, 54)

"Леганес": Куельяр, Бустінса, Тарін, Авазієм, Сілва (Родрігеш, 71), Ресіо (Хіль, 85), Перес, Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Ерасо (Амаду, 63), Герреро (Каррільо, 71)