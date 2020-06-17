Ребров вдруге привів "Ференцварош" до чемпіонства Угорщини

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У 30-му турі чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова, який на чужому стадіоні обіграв "Гонвед" і достроково став чемпіоном країни.

Рахунок матчу 2:0 на користь клубу Сергія Реброва. М'ячі забивали Блажич та Шкварка. Наш Харатін з’явився на полі на 77-й хвилині, а Зубков вийшов у стартовому складі "Ференцвароша" та відіграв до 69-ї хвилини.

Відзначимо, що "Ференцварош" випередив найближчого переслідувача "МОЛ Фехервар" на 14 очок – Ребров достроково здобув другий титул чемпіона країни. До кінця чемпіонату команді Реброва залишилось відіграти ще три поєдинки.

Додамо також, в цьому сезоні Харатін провів у складі свого клубу 43 матчі, в яких забив два м’ячі та відзначився двома гольовими передачами.