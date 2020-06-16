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Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу

Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу
Оновлено 20:11 Сьогодні Телеграф ua-football.com
ЗМІ повідомляють, що Баварія готова платити Хакімі 7 мільйонів на рік.

Мюнхенська "Баварія" хоче цього літа підсилити оборону Ашрафом Хакімі.

Про це передає AS.

Головний козир чемпіона Німеччини - солідний контракт. Іспанське джерело запевняє, що вони готові платити марокканцю близько 7 мільйонів євро на рік.

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Поточний сезон Ашраф грає за "Борусссію", проте вже влітку повинен повернутися в "Реал". Саме тоді буде прийнято рішення про його майбутнє.

У поточному сезоні Хакімі провів 43 матчі і зробив 19 результативних дій. Його трансферна вартість оцінюється в 54 мільйони євро.

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ФК Бавария, Футбол, Ашраф Хакими, Новини футболу.

Автор:

Телеграф
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