Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу

ЗМІ повідомляють, що Баварія готова платити Хакімі 7 мільйонів на рік.

Мюнхенська "Баварія" хоче цього літа підсилити оборону Ашрафом Хакімі.

Про це передає AS.

Головний козир чемпіона Німеччини - солідний контракт. Іспанське джерело запевняє, що вони готові платити марокканцю близько 7 мільйонів євро на рік.

Поточний сезон Ашраф грає за "Борусссію", проте вже влітку повинен повернутися в "Реал". Саме тоді буде прийнято рішення про його майбутнє.

У поточному сезоні Хакімі провів 43 матчі і зробив 19 результативних дій. Його трансферна вартість оцінюється в 54 мільйони євро.