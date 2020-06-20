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Морозюк: Гармаш і Борячук хочуть залишитися в Різеспорі

Морозюк: Гармаш і Борячук хочуть залишитися в Різеспорі
16:25 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Захисник Різеспора Микола Морозюк зізнався, що півзахисник Денис Гармаш і форвард Андрій Борячук хотіли б продовжити свої виступи в Туреччині.

Обидва гравці приєдналися до Різеспора взимку на правах оренди до кінця сезону. Контракт Гармаша належить Динамо, Борячука – Шахтарю.

“Вони задоволені. Їм подобається в цій команді, хочуть залишитися. Андрій мало грає, Денис – більше, він у нас топ-гравець. Коли Гармаш дебютував за Різеспор в матчі проти Галатасарая, після гри сказав, що не міг перебудуватися: так швидко тут грають. З одного боку тут простіше, тому що не так сильно опікують. Але в той же час відіграють нестандартно”.

“Гармаш сказав, що поки приймав рішення, м’яч відбирали. Він не міг ще перебудуватися, думав, що ще в Україні. А тут раз і забрали м’яч, треба щось міняти, приймати швидке рішення. А я йому кажу “ти швидше думай”, – розповів Морозюк.

За Різеспор Гармаш зіграв в 8 матчах і забив 2 м’ячі. Борячук в Туреччині виходив на поле 4 рази, результативними діями не відзначився.

Морозюк грає в Різеспорі з початку 2019 року: спершу він був орендований у Динамо, але згодом підписав з турками повноцінний контракт. У цьому сезоні на рахунку Миколи 22 матчі за Ястребів (гол і результативна передача).

Після 27 турів Різеспор займає 14-е місце в Суперлізі.

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Все по темі:

Футбол, Денис Гармаш, Андрій Борячук, Микола Морозюк.

Автор:

Телеграф
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