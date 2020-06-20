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Левандовскі, Санчо і Вернер – претенденти на звання гравця сезону в Бундеслізі

Левандовскі, Санчо і Вернер – претенденти на звання гравця сезону в Бундеслізі
17:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Бундесліга оголосила про старт голосування за кращого гравця сезону 2019/20.

Зробити вибір на користь свого фаворита можна за посиланням.

На нагороду претендують сім футболістів, кожен з них визнавався кращим гравцем місяця по ходу поточної кампанії.

У числі претендентів – Роберт Левандовскі і Серж Гнабрі (обидва – Баварія), Джейдон Санчо і Ерлінг Холанд (обидва – Боруссія Дортмунд), Тімо Вернер (Лейпциг), Кай Хаверц (Байєр) і Амін Харіт (Шальке).

Єдиний, хто був гравцем місяця двічі, – Тімо Вернер. Він ставав кращим в листопаді і грудні.

Сьогодні проходить передостанній, 33-й тур Бундесліги. Чемпіонам Німеччини на цьому тижні достроково стала Баварія.

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Все по темі:

Роберт Левандовски, Джейдон Санчо, Чемпіонат Німеччини.

Автор:

Телеграф
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