Левандовскі, Санчо і Вернер – претенденти на звання гравця сезону в Бундеслізі

Бундесліга оголосила про старт голосування за кращого гравця сезону 2019/20.

Зробити вибір на користь свого фаворита можна за посиланням.

На нагороду претендують сім футболістів, кожен з них визнавався кращим гравцем місяця по ходу поточної кампанії.

У числі претендентів – Роберт Левандовскі і Серж Гнабрі (обидва – Баварія), Джейдон Санчо і Ерлінг Холанд (обидва – Боруссія Дортмунд), Тімо Вернер (Лейпциг), Кай Хаверц (Байєр) і Амін Харіт (Шальке).

Єдиний, хто був гравцем місяця двічі, – Тімо Вернер. Він ставав кращим в листопаді і грудні.

Сьогодні проходить передостанній, 33-й тур Бундесліги. Чемпіонам Німеччини на цьому тижні достроково стала Баварія.